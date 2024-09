Potenza in processione per l’amato San Michele Arcangelo. Queste le modifiche alla circolazione

La comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo di Potenza si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore del Santo dal 20 al 29 settembre.

Il programma religioso inizierà con la novena quotidiana al termine della Santa Messa delle ore 19:00, presieduta ogni sera da un sacerdote diverso.

La novena terminerà con la celebrazione di sabato 28 settembre alle ore 19:00 per ricordare, con i frati minori della parrocchia di Santa Maria del Sepolcro, il compianto Padre Vitale, parroco di venerata memoria.

Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 29 settembre con due appuntamenti importanti:

– la messa solenne delle ore 9 presieduta dall’Arcivescovo S. E. Mons. Davide Carbonaro con la presenza della Polizia di Stato e la benedizione della nuova statua di San Michele Arcangelo;

– la processione per le vie del centro storico alle ore 17:00, passando anche per Montereale e facendo una sosta presso gli anziani ospiti della casa di riposo “Il Sorriso III”.

Ha dichiarato il parroco don Carmine Lamonea:

“La festa rappresenta un’occasione preziosa per la nostra comunità per rafforzare i legami di fede e di fraternità.

Quest’anno, in modo particolare, siamo orgogliosi di portare in processione la nuova statua del Santo, copia identica all’originale realizzata mediante le nuove tecnologie di stampa 3D, e acquistata grazie alla generosità dei fedeli che hanno anche contribuito nella realizzazione di questa festa.

È un segno tangibile della devozione e della fiducia che riponiamo nella protezione di San Michele, che continua a vegliare su di noi e le nostre famiglie”.

Parallelamente agli eventi religiosi, il programma civile offrirà momenti di svago e intrattenimento, con tornei, serate di karaoke, spettacoli di cabaret e concerti.

La festa si concluderà con gli spettacoli di Dino Paradiso il 28 settembre e di Enzo e Sal il 29 settembre, entrambi al Parco di Montereale, offrendo a tutta la comunità l’opportunità di vivere insieme momenti di gioia e di comunione.

Il Comune di Potenza in vista della processione ha emesso apposita ordinanza:

“Premesso che, è pervenuta in data 20 settembre 2024 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 94968 la nota, da parte del Parroco della Parrocchia “SAN MICHELE ARCANGELO”, con la quale chiede, la chiusura momentanea al traffico veicolare al passaggio della processione in onore di San Michele Arcangelo, che si terrà il giorno 29/9/2024 dalle ore 17.00 e si articolerà per la seguenti vie cittadine:

partenza largo Chiesa di San Michele, via Rosica, largo Santa Lucia, via Portasalza, c.so Umberto I°, ponte di Montereale, via Della Pineta, via Vaccaro, piazza XVIII Agosto, c.so Umberto I°, via Portasalza via Pretoria e rientro in Parrocchia.

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura momentanea al passaggio della processione per le strade in premessa, consentendo lo svolgimento della stessa in assoluta sicurezza.

DISPONE:

il giorno 29 Settembre 2024 dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze la chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade cittadine al passaggio della processione religiosa, che si svolgerà come di seguito riportato:

partenza largo Chiesa di San Michele,

via Rosica, largo Santa Lucia,

via Portasalza,

c.so Umberto I°,

ponte di Montereale,

via Della Pineta,

via Vaccaro,

piazza XVIII Agosto,

c.so Umberto I°,

via Portasalza via Pretoria e rientro in Parrocchia;

