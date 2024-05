Disservizi sulla tratta Potenza-Foggia: ecco la denuncia di un pendolare

Pendolari ancora costretti a una vita di attese specialmente sulle tratte ferroviarie che interessano la provincia di Potenza le quali, a detta dei tanti che ogni giorno le percorrono, non accennano a migliorare.

A denunciare quanto accaduto è un pendolare che alla nostra Redazione fa sapere:

“Sono un utente che da circa un’ora aspetta il treno regionale per Foggia dalla stazione FS di Potenza Superiore.

Sul panello affisso delle partenze non risulta nessuna scritta cancellazione treno (come da immagine).

In un paese civile e in una regione civile, anche se oggi c’è sciopero dipendenti Trenitalia, questo disservizio di non avviso di cancellazione treno o ritardo treno sui pannelli informativi, dimostrano quanto questa regione debba ancora crescere nonostante le belle parole dei nostri politici locali”.