Donatella e Alessandro di Potenza premiati a Roma alla Camera dei Deputati! Complimenti

Nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati a Roma, due giovani lucani Donatella Gruosso e Alessandro Zolli sono stati insigniti del prestigioso premio “America Giovani per il talento universitario”, un riconoscimento che celebra l’eccellenza accademica e le capacità emergenti delle nuove generazioni.

L’evento, promosso dalla “Fondazione Italia USA”, ha visto protagonisti giovani laureati selezionati attraverso un rigoroso processo basato su criteri di merito accademico e potenziale futuro.

Il Premio “America Giovani”, infatti, è rivolto a chi ha seguito un percorso universitario di eccellenza in particolari discipline.

I neolaureati vengono scelti direttamente dalla “Fondazione Italia USA” (‘un’istituzione indipendente e apartitica al di qua e al di là dell’Atlantico, che ha come finalità statutaria unicamente la promozione dell’amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America) tramite la banca dati delle università italiane, tenendo conto di alcuni parametri come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami sostenuti e il curriculum degli studi.

I giovani di talento premiati sono ritenuti capaci di affrontare con successo le sfide del mondo lavorativo globale.

Quest’anno, i riflettori sono stati puntati su Donatella Gruosso e Alessandro Zolli di Potenza, laureati in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali” all’Università degli studi di Salerno.

La dottoressa Gruosso si è distinta per una tesi su “L’UDI di Salerno attraverso i suoi manifesti”, redatta con il prof. Alfonso Conte, mentre per il dottor Zolli il percorso universitario dal taglio europeo si è concluso con una tesi dal titolo “Processo di integrazione europea: verso un momento hamiltoniano?” discussa con il relatore prof. Salvatore D’Acunto.

I due giovani lucani hanno brillato per i loro risultati accademici, dimostrando un impegno costante e una dedizione che li hanno portati ad eccellere nei rispettivi ambiti di studio, grazie anche a delle capacità non comuni di relazione e di responsabile approfondimento delle materie oggetto di studio.

Nel corso dell’intero percorso universitario, Donatella e Alessandro sono stati esempi concreti di giovani carichi di doveri e di affidabilità, oltre che di passione verso problematiche dall’orizzonte vasto socialmente interessante.

La cerimonia ha rappresentato un’occasione solenne per celebrare il loro talento e il loro contributo al panorama giovanile italiano, un momento di grande valore simbolico, non solo per i due vincitori, ma per l’intera Basilicata.

L’obiettivo del Premio non si esaurisce nel mero riconoscimento.

La “Fondazione Italia USA” ha infatti deciso di sostenere concretamente i giovani premiati, offrendo loro una borsa di studio a copertura totale per il master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Un programma formativo d’eccellenza, realizzato in collaborazione con UNAI (United Nations Academic Impact), GEDI (Gruppo Editoriale) e Agenzia ICE, diretto a preparare i futuri leader ad affrontare le sfide globali con competenze specifiche e visione internazionale.

Donatella e Alessandro rappresentano un monito per tutti i giovani, un invito a coltivare i propri sogni e a perseguirli con tenacia.

La loro dedizione e il loro talento dimostrano che, con impegno e passione, tutto è possibile.