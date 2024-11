Donatori Fidas Basilicata accolti da Papa Francesco in udienza privata. Ecco i dettagli

Si è svolta sabato 9 Novembre nell’Aula Paolo VI in Vaticano l’Udienza con Il Santo Padre dedicata al 65° Anniversario della nascita di FIDAS Nazionale.

Il Santo Padre ha accolto circa 4000 donatori di sangue provenienti dalle federate di tutta Italia, e Fidas Basilicata ha confermato la sua forte partecipazione con ben 14 autobus provenienti da tutta la regione con oltre 700 delegati in rappresentanza delle 32 sezioni lucane e dei gruppi delle Forze Armate.

Un momento di condivisione e riflessione per ringraziare tutti i presidenti, i volontari e i donatori che ogni giorno sono in prima linea per promuovere la cultura del dono e della solidarietà.

Papa Francesco ha racchiuso tutto il senso del gesto del dono del sangue spontaneo, volontario e gratuito in tre aspetti fondamentali:

La GIOIA, caratteristica presente nei contesti di volontariato in cui ci si prodiga per il bene degli altri. Donare con amore porta gioia;

La TESTIMONIANZA, il gesto disinteressato e anonimo del dono del sangue vince l’individualismo, l’indifferenza e la solitudine;

La SOLIDARIETA’, intesa anche come elemento spirituale e di crescita che come Cristo si rivolge a chi soffre.

Tanto orgoglio nelle dichiarazioni della Presidente Regionale di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota, che ringrazia in questo modo tutti i lucani intervenuti a Roma:

“Ringrazio tutte le donatrici e i donatori insieme ai Presidenti, ai componenti dei direttivi e ai volontari tutti per la partecipazione corposa a questa bella esperienza dell’udienza Papale.

Abbiamo vissuto un momento storico importante che ci ricarica per continuare ogni giorno, in prima linea, la nostra attività di volontariato nella nostra Regione.

Con immenso orgoglio possiamo dire che Fidas Basilicata è stata la Federata più numerosa.

Oltre 700 persone presenti provenienti dalle sezioni di Matera, Irsina, Grassano, Rotondella, Metaponto, Muro Lucano, Brienza, Salandra, Calciano, Scanzano, Montalbano, Vaglio di B. e Trivigno, Policoro, Galaino, Potenza, Venosa, Lavello.

Ringrazio il nostro delegato nazionale, il consigliere Pancrazio Toscano che ci ha seguiti nell’organizzazione e motivati ad una partecipazione così attiva”.

Fidas Basilicata riparte da qui per continuare ad essere un punto di riferimento nel mondo del volontariato lucano, aperto ai giovani e pronta a promuovere la cultura del dono e della solidarietà.