Doppio appuntamento a Picerno e Potenza legato allo Sport e Parità di Genere: i dettagli

Il Comitato Territoriale Uisp di Potenza e la Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata presentano un doppio appuntamento, a Picerno e Potenza, legato allo sport e parità di genere, valori che caratterizzano da sempre l’attività Uisp.

Si parte sabato 30 novembre con “Sport e parità di genere: la Carta europea delle donne nello sport,” convegno in programma nell’Auditorium “Giustino Fortunato” di Picerno.

A partire dalle ore 10:00, si avvia il dibattito con protagonisti Vincenzo Vasti, dirigente scolastico dell’I.C. di Picerno, Carmela Marino, assessora allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Picerno, Margherita Perretti, presidente CRPO Basilicata, Lucia Destino, presidente Uisp Potenza, Michele Di Gioia, presidente Uisp Basilicata e Manuela Claysset, responsabile Uisp nazionale Politiche di Genere e Diritti. Previsti anche gli interventi di associazioni sportive locali.

Invece alle 17.30, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, si tiene il convegno “Donne e pratica sportiva: facciamo il punto! Dalla Carta Europea dei diritti delle donne nello sport a progetti e proposte per cambiare la cultura sportiva”.

Previsti gli interventi di Luigi Catalani, direttore Polo Bibliotecario di Potenza, Michele Di Gioia, presidente Uisp Basilicata, Antonella Bianchino, dirigente Ufficio Territoriale Istat Basilicata, Gianmarco Blasi, assessore allo Sport del Comune di Potenza, Margherita Perretti, presidente CRPO Basilicata, Barbara Lori, assessora alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, Roberta Mori, consigliera della Regione Emilia-Romagna, Manuela Claysset, responsabile Uisp nazionale Politiche di Genere e Diritti, Michele Casino, assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Gerardo Zandolino, presidente Cip Basilicata, Leopoldo Desiderio, presidente Coni Basilicata e Matteo Trombetta, segretario Sport&Salute Basilicata.

Ha dichiarato la presidente Uisp Potenza, Lucia Destino:

«Sarà l’occasione giusta per ricordare l’importanza della Carta europea dei diritti delle donne nello sport elaborata dalla Uisp, con la collaborazione di altri partner internazionali, nell’ambito del progetto “Olympia-equal opportunities via and within sport domani”.

La Carta si rivolge a tutti gli operatori e le operatrici, ad organizzazioni, federazioni, tifoserie, autorità e istituzioni per promuovere uno sport in linea con i valori di socialità e inclusione, per una pratica sportiva capace di aprirsi a tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, con pari opportunità e dignità e senza discriminazioni sociali né economiche.

Coglieremo l’occasione anche per fare il punto della situazione in Basilicata e capire come intervenire, rafforzando la sinergia nel territorio lucano».