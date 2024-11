Due giornate importanti a Matera per il Comune di Castelsaraceno: tanti i visitatori incuriositi dal fascino del territorio. I dettagli

Due giornate importanti a Matera per la ROOTS-in per il Comune di Castelsaraceno.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Una partecipazione caratterizzata da incontri, laboratori e workshop per confrontarsi sulle visioni e sulle strategie, per rafforzare l’offerta e la valorizzazione del territorio, guardando ai borghi come destinazioni di eccellenza per il turista delle radici.

Tanti i visitatori allo stand Visit Castelsaraceno incuriositi dal fascino del nostro territorio, dall’offerta turistica, ma soprattutto dalla cultura locale e dalla proiezione futura che stiamo costruendo.

Un progetto che punta sul turismo, sui giovani, e sul coinvolgimento attivo della comunità che deve essere pronta ad accogliere i viaggiatori e a guidarli alla scoperta delle loro origini per farli sentire nuovamente a casa”.