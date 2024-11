Gli studenti dell’I.C. “Torraca-La Vista” di Potenza incontrano la testimone di giustizia Piera Aiello. I dettagli dell’iniziativa

Nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, la dirigente scolastica, prof.ssa Marianna Catalano, i docenti e le classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Torraca-La Vista” di Potenza, incontreranno la testimone di giustizia dott.ssa Piera Aiello, per la quale tutta la comunità scolastica esprime profonda ammirazione per il suo coraggio.

Nell’istituto comprensivo “Torraca-La Vista” da diverso tempo si riflette sull’importanza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative sviluppate negli anni precedenti dal flash mob alla panchina rossa inaugurata in viale Dante, dalla pietra d’inciampo in via del Popolo, alla realizzazione di cortometraggi e partecipazione a concorsi con prestigiosi riconoscimenti regionali e nazionali, gesti visibili e concreti per fare prevenzione e per richiamare l’attenzione della comunità cittadina sulla centralità di questa tematica.

Queste azioni educative sono l’occasione per creare consapevolezza in chi subisce la violenza, per far sì che questi comportamenti nei confronti di donne e ragazze non rimangano più sotto traccia e impunite.

In occasione del 25 novembre , si sottolinea come la violenza di genere non nasca da raptus di gelosia o in casi eccezionali, ma come sia un fenomeno complesso, che affonda le radici nella società patriarcale, che si può prevenire e affrontare.

Più in dettaglio, Piera Aiello è testimone di giustizia che ancora oggi vive sotto scorta per avere avuto il coraggio di denunciare l’appartenenza alla mafia della famiglia di suo marito.

All’evento parteciperanno:

la dott.ssa Claudia Datena, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata,

S.E. il Prefetto, dott. Michele Campanaro,

il Questore della Provincia di Potenza, dott. Giuseppe Ferrari,

il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Potenza, Luca D’Amore,

il sindaco di Potenza, dott. Vincenzo Telesca,

il referente di Libera Lazio, dott. Gianpiero Cioffredi,

la Presidentessa di Telefono Donna, dott.ssa Cinzia Marroccoli.

Di seguito la locandina con i dettagli.