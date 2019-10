È boom della raccolta differenziata a Potenza: “Cittadini esempi positivi a livello nazionale”! I dati

Dal 25% al 64% nel giro di 3 anni.

È boom della raccolta differenziata a Potenza.

I dati, presentati oggi dal Comune e da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – restituiscono risultati di crescita superiori alle aspettative, con un trend che si attesta per i primi 8 mesi del 2019 su una media del 64%, con punte che superano il risultato record del 67%.

Una crescita costante negli ultimi anni, da quando Comune di Potenza e CONAI hanno iniziato a lavorare insieme: nel 2016 la media di raccolta differenziata si attestava infatti al 25,71%, mentre già nel 2017 cresceva al 48,12% e nel 2018 raggiungeva il risultato del 63%.

Dati in ulteriore crescita nel 2019, con punte che hanno già superato il 67%.

Così commenta il risultato il Sindaco di Potenza Mario Guarente:

“Prosegue il cammino sinergico e virtuoso intrapreso con CONAI che ringrazio per il prezioso supporto fornito e che continua a offrirci, con professionalità e grande esperienza.

Ma il mio grazie va soprattutto ai cittadini di Potenza che hanno saputo raggiungere risultati di indubbio rilievo, in grado di collocarci tra gli esempi positivi a livello nazionale, nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti.

Certamente è importante proseguire sulla strada intrapresa, onde evitare che il comportamento scorretto di pochi infici il lavoro sin qui realizzato, grazie all’impegno dei lavoratori Acta, del suo Amministratore unico e degli uffici comunali”.

Alla conferenza stampa di oggi hanno preso parte, oltre al Sindaco Guarente:

il Responsabile Area Progetti Territoriali Speciali CONAI, Fabio Costarella;

l’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Alessandro Galella;

l’Amministratore unico dell’azienda rifiuti ACTA, Roberto Spera.

La collaborazione tra il Comune di Potenza e il CONAI inizia nel Febbraio 2016 con la sottoscrizione di un protocollo che sancisce una sinergia fondamentale nell’implementazione del servizio.

Grazie anche alla collaborazione costante con ACTA – l’Azienda municipalizzata gestore del servizio – è stato redatto il piano industriale e di comunicazione, a cui è seguita la fase di start-up del nuovo piano di raccolta differenziata, unitamente alle attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze domestiche e commerciali.

L’Amministrazione ha proceduto nel corso dei primi mesi del 2016 all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature oggetto di finanziamento regionale, così come previsto dall’Accordo CONAI, Regione e Ministero dell’Ambiente.

Il territorio è stato diviso in 4 aree:

contrade (area extraurbana);

area industriale;

centro abitato;

centro storico.

Le attività di consegna kit alle utenze domestiche e non domestiche, avviate a Giugno del 2016, si sono concluse nel mese di Dicembre 2017.

L’ultima zona implementata con il nuovo servizio di raccolta differenziata è partita il 20 Dicembre del 2017 (centro storico e Bucaletto).

Dal mese di Gennaio 2018 sul territorio comunale coesistono 3 sistemi di raccolta, implementati sulla base delle caratteristiche della città:

porta a porta (area industriale e parte del centro urbano);

di prossimità (area delle contrade);

con cassonetti a bocca tarata e conferimento assistito (centro storico e area Bucaletto).

Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, l’Amministrazione ha anche approvato il nuovo regolamento della TARI, passando di fatto alla TARIC.

I primi 8 mesi del 2019 restituiscono un andamento nei dati di raccolta differenziata costante e positivo:

a Gennaio e Febbraio la raccolta arriva al 63%;

a Marzo arriva al 65,83%;

con il mese di Agosto tocca una punta del 67,13%.

Queste le parole di Fabio Costarella di CONAI:

“Casi come quello di Potenza sono la prova che anche le regioni del Sud possono riscoprirsi virtuose nel recupero dei rifiuti di imballaggio.

L’Italia, purtroppo, è ancora un Paese che in questo viaggia a due velocità. Eppure, dove c’è una chiara volontà politica, si possono ottenere in poco tempo grandi risultati.

Da vent’anni, del resto, CONAI lavora sulle aree in ritardo supportando i Comuni sia sul piano tecnico ed economico sia su quello della corretta comunicazione ai cittadini.

Un impegno politico e ambientale che vuole migliorare le già ottime performance del sistema consortile: non dimentichiamo che, con una percentuale di imballaggi recuperati superiore all’80%, l’Italia è oggi un modello di economia circolare in Europa”.

CONAI lavora in tandem con i Comuni italiani per sviluppare una raccolta differenziata di qualità in tutto il Paese.

Offre un supporto a quasi tutte le Amministrazioni comunali italiane in termini di progettazione, realizzazione e finanziamento dei sistemi di raccolta differenziata, oltre a stimolare una continua azione di ricerca volta a sostenere innovazione e ottimizzazione nelle tecniche di riduzione dell’impatto ambientale.

Grazie all’Accordo Quadro sottoscritto con l’ANCI, sono ad oggi oltre 57 milioni gli italiani serviti e assistiti dal CONAI nelle azioni di conferimento dei rifiuti.

Di seguito la foto del Sindaco Guarente e il responsabile CONAI Costarella.