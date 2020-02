Potenza: questo Liceo è l’unico del Sud Italia convocato alle Olimpiadi delle Scienze Sperimentali!

Tre studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza hanno ottenuto un lodevole risultato in campo nazionale!

D’Angola Leonardo della classe III M (indirizzo Cambridge), Petraglia Giovanna della classe III A (indirizzo Ordinamento) e Satriano Mattia Giuseppe della classe III H (indirizzo Scienze applicate) sono stati selezionati, in base alla graduatoria delle prove svolte in precedenza, per partecipare alla Gara Nazionale EUSOIT 2020 delle Olimpiadi delle Scienze Sperimentali.

Le Olimpiadi delle Scienze Sperimentali, progettate e organizzate dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (A.I.F.) con la collaborazione dei Dipartimenti di Biologia e di Fisica dell’Università degli Studi di Padova e l’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), si rivolgono a studenti che non abbiano ancora compiuto 17 anni e che mostrano particolare interesse e capacità nello studio delle Scienze.

L’iniziativa si propone di promuovere la pratica sperimentale e la capacità di lavorare in gruppi di cooperazione su temi complessi che richiedono l’attivazione di competenze in diversi ambiti disciplinari: Biologia, Chimica e Fisica.

La classificazione dei tre studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza è ancora più meritoria, considerando che lo stesso è risultato l’unica scuola proveniente dal Sud Italia e tra le prime 12 scuole italiane ad essere stato convocato alla gara nazionale delle suddette Olimpiadi rispetto ai 37 istituti che hanno partecipato alla precedente fase selettiva AUPDN (Ad un passo dalla nazionale).

La Gara Nazionale si terrà a Padova nei giorni 13 e 14 Febbraio 2020 nei laboratori didattici del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

Vi prenderanno parte le dodici squadre selezionate formate da tre studenti dello stesso istituto, i quali sosterranno una prova a carattere sperimentale su un tema scientifico interdisciplinare.

I migliori due gruppi rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale EUSO 2020, che si terrà in Repubblica Ceca nel mese di Maggio.

Di seguito le foto che ritraggono gli studenti durante le prove.