È lucano il neo Segretario generale dell’Avis nazionale!

C’è tanta Basilicata nell’esecutivo nazionale dell’Avis.

Il lucano Rocco Monetta, 40 anni, e già presidente regionale dell’associazione, nell’ultima seduta del Consiglio nazionale, è stato eletto segretario generale di Avis nazionale, su proposta del presidente Giampietro Briola.

Commenta il presidente lucano, Sara De Feudis:

“Un’elezione che premia il lavoro portato avanti in questi anni dalla Basilicata e dell’Avis regionale.

AMonetta e a tutto il nuovo esecutivo nazionale l’augurio di un buon lavoro.

La presenza di un lucano nella squadra nazionale dell’Avis siamo certi rafforzerà anche il ruolo dell’associazione sul territorio lucano”.

Monetta, subito dopo l’elezione ha espresso il suo ringraziamento al presidente Briola per la scelta e ai consiglieri per il voto favorevole espresso, dicendosi onorato per sé, ma anche per la bellissima terra di Basilicata e per la comunale di Pietragalla, da cui proviene, ha aggiunto:

“Di sicuro posso dire che ce la metterò tutta, come ho sempre fatto in tutte le ‘sfide’ professionali e di volontariato che mi sono capitate sul cammino, per mettere a frutto le competenze acquisite anche grazie alla militanza nella nostra cara associazione.

Di certo questo bagaglio esperienziale verrà con me anche in questa nuova ‘avventura’, dove vorrei provare, a fare sintesi fra le esperienze, le esigenze e le specificità dei vari livelli associativi, ma soprattutto dei territori, le cui necessità sono molteplici e spesso non ingabbiabili in semplici categorizzazioni”.

