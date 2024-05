Elezioni comunali: ecco le parole del candidato sindaco “Potenza Ritorna”

Così in una nota il candidato sindaco per la città capoluogo Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna):

“Ci candidiamo per offrire alla città di Potenza una risposta alla sua disperata richiesta di futuro contro una destra che in questi anni ha annullato servizi e spento ogni speranza di sviluppo come pure ci candidiamo contro ogni tentativo di riproporre stagioni politiche fatte di interessi e capibastone.

Questa città ha bisogno di tornare a sognare con una rinnovata classe dirigente fresca, motivata, competente , appassionata e capace di nuove visioni.

É con questo spirito che scendiamo in campo chiedendo ai cittadini di sostenerci convintamente e massicciamente.

Il primo passo di un lungo viaggio”.