Elezioni regionali, Eustachio Follia Candidato Presidente Volt Basilicata: “Marrese dice di essere l’unico candidato lucano. Forse non sa dove si trova Matera”. I dettagli

“La campagna elettorale di PD e M5S o inizia con una bugia o non sanno dove si trova Matera”.

Così Eustachio Follia, Candidato Presidente Volt Basilicata, continua dicendo:

“Dopo le spettacolo che Pd e M5S hanno dato all’Italia intera, nonostante la profonda crisi di credibilità in cui versano, il loro candidato Piero Marrese ha iniziato la campagna elettorale con una bugia, dicendo di essere l’unico candidato lucano.

Matera, città in cui sono nato e vivo, si trova in Basilicata proprio come Montalbano Jonico.

In politica, la credibilità è un valore indispensabile”.