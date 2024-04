Elezioni regionali in Basilicata: ecco gli ultimi dati sull’affluenza alle urne

Elezioni regionali Basilicata: sono aperte le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera).

Oggi si vota fino alle ore 23; i seggi (vi sono quattro sezioni ospedaliere) riaprono domani mattina alle ore 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede.

Secondo gli ultimi conteggi delle prefetture sono 279.552 uomini e 288.407 donne gli aventi diritto al voto che dovranno scegliere fra 258 candidati.

Come presidenti corrono:

Vito Bardi (sostenuto da sette simboli: centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi),

Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli),

Eustachio Follia (Volt).

In Basilicata, fino alle ore 19.00 di oggi, ha votato il 27,56% degli aventi diritto.

Nei 100 Comuni della provincia di Potenza la percentuale dei votanti è stata del 26,88, mentre nei 31 Comuni della provincia di Matera si attesta al 29,11%.

In occasione delle elezioni regionali del 2019, quando però si votava nella sola giornata del 24 marzo, alle ore 19.00 si era recato ai seggi il 39,73% degli aventi diritto, ovvero il 12,17% in più rispetto ad oggi (27,56%).

Il Comune della circoscrizione di Potenza che alle 19 ha registrato la maggiore affluenza è Missanello con il 40,21%, quello con la minore è Forenza con l’11,61%.

Nella circoscrizione di Matera il Comune con maggiore affluenza è Montalbano Jonico con il 37,67%, mentre quello con la più bassa è Accettura con il 16,09%.

Nella città di Potenza, alle ore 19, ha votato il 38,72% degli aventi diritto, mentre nella città di Matera il 30,79%.