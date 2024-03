Elezioni regionali in Basilicata: “Fratelli d’Italia schiera 20 candidati tra Potenza e Matera”. I dettagli

Elezioni regionali 2024, Fratelli d’Italia schiera 20 candidati tra Matera e Potenza a sostegno della coalizione di centrodestra.

Afferma Piergiorgio Quarto Presidente regionale del partito in Basilicata:

“Siamo pronti per questa nuova sfida, coesi nell’interesse della nostra terra.

La rivoluzione oggi significa conservazione.

Le liste sono state ufficializzate.

Il centrodestra dopo aver definito un programma realmente attrattivo e pensato per essere al servizio dei lucani, concreto in quanto elaborato per obiettivi, quanto aperto, dopo aver dimostrato di essere capace di dialogare con gli alleati, oggi ha finalmente depositato tutte le sue liste.

Il partito di Fratelli d’Italia è pronto a distinguersi, a lavoro già da tempo per il suo territorio, ha inaugurato sia a Matera che a Potenza una nuova sfida nell’interesse di tutte le comunità che con orgoglio rappresenta.

Obiettivo comune di tutti i nostri 20 candidati: il futuro della Basilicata, che merita di essere ancora, in ogni contesto sempre ed assolutamente vincente.

La nostra rivoluzione è in corso ma serve il consenso di tutti i nostri elettori per continuare l’opera iniziata, l’opera di ricostruzione e di rilancio della nostra Regione iniziato nel 2019.

Senza cedere il passo a chi ha maltrattato la nostra terra per quasi cinquant’anni, è nostro intento andare avanti, continuando ad avere come unica guida le istanze della gente, la stessa gente che ringraziamo per il sostegno e la fiducia che ci restituiscono, che forte ci arriva come stimolo principale a fare bene, a fare meglio a fare ancora il possibile e l’impossibile per la nostra Regione”.