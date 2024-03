Elezioni regionali: “mentre le sinistre litigano sui nomi il centrodestra in Basilicata cresce”. Il commento di Bardi

“Mentre le sinistre litigano sui nomi e utilizzano la Basilicata per un regolamento di conti interno a livello nazionale, esponendo la nostra regione al ridicolo, un trattamento che i lucani tutti – in primis gli elettori di sinistra – non meritano, il programma del centrodestra si conferma attrattivo e capace di dialogare con le forze moderate, liberali e riformiste.

Il centrodestra in Basilicata cresce, il campo largo della sinistra invece si restringe.

Voglio ringraziare Azione a livello nazionale e regionale per il dialogo costruttivo su contenuti e proposte nell’esclusivo interesse dei lucani e avendo come obiettivo solo il futuro della Basilicata”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, candidato del centrodestra alle prossime regionali del 21 e 22 Aprile 2024.