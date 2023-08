Esodo estivo: bollino nero sulle strade e allerta maltempo. I dettagli

Traffico molto intenso in direzione sud e temporali e vento al centro-nord per il primo fine settimana d’agosto, con un’ondata di maltempo che dovrebbe portare 3 giorni di clima autunnale sull’Italia.

Come spiegato da tg24.sky, “oggi, sabato 5 Agosto è considerato il giorno più congestionato dell’estate, l’unico contraddistinto dal bollino nero per il grande esodo, ovvero quasi venti milioni di italiani che si mettono in viaggio lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia.

Si parte dalle grandi città per raggiungere le località di villeggiatura, per lo più in direzione sud.

Vento e pioggia già ieri hanno cominciato a flagellare nuovamente alcune zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Sulle Autostrade Alto Adriatico si sono registrate code a tratti da Meolo fino al nodo di Latisana e traffico in aumento con il passare delle ore.

Code anche al Lisert, in uscita verso Trieste, la Slovenia e la Croazia e in entrata in Italia. Si tratta soprattutto di turisti che stanno partendo per le vacanze o di viaggiatori che, a causa dell’ondata di maltempo che ha investito Slovenia e Croazia, hanno preferito abbreviare le loro ferie.

Le Autostrade Alto Adriatico risultano comunque meno trafficate rispetto allo scorso anno, ma in aumento rispetto alla mattinata a causa del maltempo.

Domani sarà invece una giornata da bollino rosso.

Nella notte, nel Bolognese, sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna c’è stato un incidente mortale tra un camion e un’autovettura: una persona ha perso la vita.

Le direttrici autostradali più trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

Si è risolto poco dopo le 10.30 sulla autostrada A1 in direzione Bologna – tra Fiorenzuola e Fidenza, nel Parmense – un incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 80, che ha visto il coinvolgimento di una motocicletta e un’autovettura.

Una situazione che potrebbe essere peggiorata dal maltempo.

Ieri in Lombardia, in Val di Mello, i tecnici del soccorso alpino hanno salvato due alpinisti rimasti bloccati in parete a causa di un temporale.

I due, residenti in Brianza, non potevano nè scendere nè proseguire e hanno lanciato l’allarme.

Anche nella provincia di Varese pioggia e vento hanno provocato danni e disagi.

A Luino un pino marittimo è crollato nel cuore della notte travolgendo un palo della luce e chiudendo l’accesso a una strada.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

Un violento temporale si è abbattuto ieri anche su alcune zone di Roma mentre l’annunciata tempesta con tanto di grandine che doveva colpire Milano finora non si è manifestata.

Ma l’allerta nel capoluogo lombardo resta alta e il Comune ha vietato l’accesso alle aree verdi non recintate e chiuso i cimiteri e i mercati in zone alberate.

Resta l’allerta arancione per il Veneto e gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.

Nel primo weekend di agosto è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00″.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)