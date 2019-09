Eugenio Bennato e Ivana Spagna in provincia di Potenza!

Pantano di Pignola in festa per Maria SS. degli Angeli.

Come tutti sanno, il culto mariano tra i cittadini è molto sentito ed impegna la popolazione sin dal mese di Maggio.

A partire dalla terza Domenica di questo mese, infatti, giorno in cui la statua della Vergine viene portata in processione dal santuario omonimo di contrada Pantano alla “Chiesa Madre” di Pignola, per otto giorni il paese è in festa.

Il percorso inverso viene, invece, effettuato la terza Domenica di Settembre, quando nuovi festeggiamenti e celebrazioni accolgono il ritorno nel santuario a Lei dedicato.

Le celebrazioni civili quest’anno si arricchiscono di due nomi noti del mondo musicale, Ivana Spagna e Eugenio Bennato.

Ecco le date fondamentali da segnare sul calendario.

Sabato 14 Settembre toccherà ad IVANA SPAGNA aprire le “danze” con il suo concerto, previsto alle ore 21: 30.

Ivana Spagna è una delle voci italiane più apprezzate e conosciute al mondo.

Sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni, si è fatta conoscere come fondamentale artista nella scena dance europea, ma anche per brani più melodici e intensi, come quelli presentati a Sanremo.

Domenica 15 Settembre, alle ore 21:30, è previsto il concerto di EUGENIO BENNATO.

Eugenio Bennato non è un fratello d’arte.

O almeno non solo.

La sua carriera è fatta di successi grandi quanto quelli del fratello Edoardo, ma su un binario parallelo e che quasi mai ha incontrato quello del rocker di Bagnoli.

Se infatti Edoardo ha fatto della napoletanità all’interno della musica rock americana il suo marchio di fabbrica, Eugenio ha, al contrario, portato elementi provenienti dal resto del mondo all’interno della musica napoletana e meridionale in generale

Di seguito la locandina dell'evento.