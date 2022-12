Falò per le contrade di Potenza per “fare luce” sulle zone dimenticate della Città! Ecco l’iniziativa

La Associazione Aria Silvana ha convocato per il 12 dicembre, alle ore 10,30 presso l’oratorio della parrocchia di Santa Maria della Speranza, a Bucaletto, una conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Facciamo luce sulle contrade”.

Per il secondo anno consecutivo la Associazione – con la collaborazione dei residenti nelle ex contrade di Cugno del Finocchio, Aria Silvana e Cozzale – organizza i falò in coincidenza con la festività di Santa Lucia.

Attività ancora viva in alcuni comuni della provincia, a Potenza è caduta in disuso e la Associazione Aria Silvana ha deciso di recuperare questa pratica che tradizionalmente – nella cultura pagana e successivamente in quella cristiana – voleva celebrare il ritorno della luce, coincidendo la data del 13 dicembre, secondo il calendario giuliano, con il solstizio d’inverno (che il calendario gregoriano colloca al 21 dicembre) con la notte più lunga dell’anno e la speranza di un ritorno alla luce dei nuovi giorni.

E’ questo il significato che la Associazione Aria Silvana vuole attribuire alla celebrazione della ricorrenza: nella notte, forse più lunga, che vivono in questi anni le contrade di Potenza, per la persistenza degli enormi problemi che gravano sul territorio rurale della città e sulle spalle dei residenti che lo abitano, la volontà di questi ultimi testimoniata dalla nascita delle Associazioni, rappresenta la speranza di un nuovo inizio fondato sull’ascolto delle istanze territoriali e un esercizio di democrazia partecipata che non trova riscontri nella storia più recente della città capoluogo.

La conferenza stampa intende fare il punto sulle questioni e sulle continue sollecitazioni – avanzate da più parti e da più associazioni di rappresentanza delle (ex) contrade di Potenza – rivolte alle diverse istituzioni coinvolte (Comune, Regione,

Prefettura) ad un anno di distanza dalla analoga iniziativa che lo scorso 13 dicembre ha visto intorno ai falò di Santa Lucia decine, forse centinaia di persone incontrarsi, discutere e celebrare convivialmente la ricorrenza.

Cosa è accaduto in questi 365 giorni, quali sono le questioni urgenti e croniche ancora sul tappeto, quali sono le ulteriori proposte che la Associazione Aria Silvana intende portare alla attenzione dei cittadini, sollecitandone la adesione e la partecipazione, ma anche quali sono gli impegni che in quest’ultimo anno sono stati assunti da parte della Amministrazione Comunale e quali di questi hanno trovato soluzione, tutto ciò sarà oggetto della conferenza stampa.

L’iniziativa (conferenza stampa e falò) è aperta a tutte le associazioni che in questi anni si sono costituite nelle aree rurali del capoluogo, ma anche a tutti i cittadini che pensano a questa parte del territorio come parte integrante e rilevante non solo della storia e della tradizione potentina, ma anche come uno spazio vitale ed essenziale per provare a progettare un futuro possibile per Potenza e i suoi abitanti.a

