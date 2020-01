Fca Melfi: incontro sulla salita produttiva del nuovo modello Jeep Compass! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto emerge da un post pubblico di Pino Giordano (Segretario Generale Regionale UGL Basilicata Industria) il segretario provinciale dell’Uglm di Potenza, Giuseppe Palumbo e la segretaria Ugl della federazione lucana, Florence Costanzo fanno sapere che:

“Nella giornata di ieri, 20 Gennaio 2020, presso lo stabilimento di Fca Melfi si è tenuto un incontro sindacale tra la direzione aziendale FCA ITALY e il Comitato Esecutivo della Rsa in relazione alla salita produttiva del nuovo modello Jeep Compass.

Per tutte le Unità’, gli addetti della linea Jeep e 500x lavoreranno sui 20 turni produttivi, per la linea Compass su 10 turni con il primo e secondo turno per cinque giorni lavorativi ossia, dal Lunedì al Venerdì.

Questa turnazione è da intendersi per la fase di avvio della salita produttiva del nuovo modello Jeep Compass.

Seguiranno, a breve, altri incontri in cui si dettaglieranno altre tempistiche e per altri volumi”.