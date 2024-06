Finalmente partito il Treno della Magna Grecia! Collegherà Basilicata, Puglia e Calabria. I dettagli

È partito questa mattina il Treno della Magna Grecia che unisce la Puglia alla Calabria, passando per la Basilicata.

Il Treno ha fatto tappa nelle stazioni intermedie di Metaponto, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri così come previsto dall’accordo tra il dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata e Trenitalia. Il servizio è attivo nei fine settimana estivi fino al prossimo 29 settembre.

Ha commentato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi:

“Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di potenziare il flusso turistico della fascia jonica perseguendo la finalità di valorizzare l’offerta turistica del territorio.

L’accordo che abbiamo sottoscritto nei mesi scorsi con Trenitalia, insieme all’assessore alle Infrastrutture Dina Sileo, sottolinea l’impegno di questo governo regionale verso lo sviluppo della nostra regione che non può non passare per il rafforzamento dei collegamenti viari.”

Ha dichiarato l’assessore al ramo Dina Sileo:

“Il treno diventa non solo un mezzo di trasporto ma di idee e culture.

Il Treno della Magna Grecia rappresenta un vero e proprio viaggio tra le radici storiche della nostra terra e le possibilità innovative del domani.

Una tratta sperimentale, interamente finanziata dalla Regione Basilicata per 280.000 euro oltre iva, per la quale i passeggeri potranno godere di un nuovissimo treno Pop.

L’obiettivo è renderlo un servizio definitivo che permetterà alla nostra regione di interconnettersi con le vicine Puglia e Calabria. In tal senso, i numeri comunicati da Trenitalia circa i passeggeri del Treno in partenza da Metaponto alle ore 09:39, ovvero 55, fanno pensare ad una risposta positiva dell’utenza”.

In una nota i consiglieri regionali, Pasquale Pepe e Domenico Tataranno aggiungono:

“Esprimiamo profonda soddisfazione per l’avvio del Treno della Magna Grecia, un progetto di importanza strategica per la nostra regione.

Un sincero ringraziamento all’Assessore Regionale ai Trasporti, Dina Sileo, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata nel portare a termine questo progetto.

Il suo lavoro instancabile e il dialogo proficuo instaurato con Trenitalia hanno reso possibile il raggiungimento di un risultato così significativo.

Siamo convinti che questo progetto porterà benefici in termini di mobilità e turismo. Pertanto, il nuovo governo regionale dovrà continuare sul solco tracciato e rendere questo servizio, attualmente sperimentale, disponibile tutto l’anno”.

Fa sapere l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“Ennesimo impegno mantenuto.

Questa mattina è ripartita la ferrovia della Magna Grecia che collega Taranto e Sibari e si ferma in quasi tutte le stazioni di Metaponto, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri.

Lo avevamo annunciato nelle scorse settimane ed oggi il servizio, anche se sperimentale e stagionale, è realtà.

L’obiettivo, grazie alla collaborazione di Trenitalia, è fare in modo che diventi permanente così da fare della rete ferroviaria della costa ionica una modalità di trasporto con connessioni con le strutture turistiche, con le aree archeologiche ed i musei, e nel tempo con i nodi di trasporto di Taranto e di Bari, aeroporto compreso”.