Forte temporale in provincia di Potenza: caduto un fulmine! Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

Paura nella serata di ieri, a causa del temporale che nel pomeriggio si è scatenato con forte potenza.

I Vigili del Fuoco di Potenza, con gli uomini del distaccamento volontario di Terranova del Pollino, sono intervenuti alle ore 20.00 circa, in via Garibaldi a Senise, per una canna fumaria pericolante, danneggiata da un fulmine, fortunatamente senza arrecare danni alle persone.

I Vigili del fuoco hanno rimosso tutte le parti pericolanti, mettendo temporaneamente in sicurezza l’area, in attesa di ulteriori interventi a cura di ditte specializzate.

Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia.a

