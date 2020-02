Forte vento a Potenza: albero cade su un’auto! Le foto

Continuano i disagi dovuti al vento forte.

Questa mattina alle ore 07.27 circa, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, sono intervenuti in via Adolfo Consolini a Potenza per la caduta di un albero su un’autovettura in sosta.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto con una autopompa e cinque uomini, hanno dapprima verificato che all’interno dell’autovettura non vi fosse nessuno, poi, con l’ausilio delle motoseghe, hanno provveduto alla rimozione dell’albero per consentire il recupero dell’autovettura ed il ripristino della circolazione.

Presente sul posto anche la Polizia di Stato.

Queste alcune foto.