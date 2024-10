“Giornata storica per l’Automotive”: lavoratori, cittadini, sigle sindacali e sindaci lucani a Roma. I dettagli e le foto

“È oggi una giornata storica per l’Automotive: lavoratori e anche cittadini, nonché le sigle sindacali, hanno dato prova di sapersi mobilitare insieme per un obiettivo comune e cioè pretendere per l’Italia, Paese dall’indiscutibile tradizione industriale, un progetto strategico per tutto il settore, che, ovviamente, dipende dalle scelte e dal destino del Gruppo Stellantis“.

Così Antonio Spera, Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici, commenta lo sciopero generale indetto per oggi da tutte le sigle sindacali dell’Automotive e che ha visto sfilare l’UGL in 7 siti industriali insieme a Fismic e Aqcf.

Commenta anche l’amministrazione comunale di Rionero:

“Oggi eravamo presenti 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬𝐢 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚.

Gli allarmanti dati sulle prospettive occupazionali del polo industriale di San Nicola di Melfi impongono agli amministratori locali e a tutti gli attori sociali ed economici di ripiegarsi fattivamente, di discutere e provare ad affrontare la questione da ogni prospettiva, prima che sia davvero troppo tardi.

Non si può consentire che siano abbandonate al loro destino migliaia di famiglie senza aver provato a proporre e costruire soluzioni concrete per rivitalizzare l’economia del nostro territorio ed evitare il tracollo economico.

Il silenzio assordante di Governo Nazionale e Regionale, tuttavia, aumenta le preoccupazioni, soprattutto per l’indifferenza che mostra verso le migliaia di donne e uomini in difficoltà già oggi ed esposte a maggior rischio per il futuro.

Un Paese che non ascolta i lavoratori non ha prospettive di crescita e non guarda al futuro con il giusto approccio”.

