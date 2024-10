Potenza, l’Academy in trasferta a Molfetta: ”Sarà un avversario di valore e deciso a sbloccarsi”. In bocca al lupo ragazzi

Quindici giorni dopo l’esordio a Trani, c’è ancora una trasferta nel nord barese sulla strada dell’Academy, attesa dalla visita domenica al PalaPoli di Molfetta.

I padroni di casa della Clean Up, realtà di grande tradizione che ha saggiato anche il

campionato di Serie B, sono reduci da due sconfitte nelle prime altrettante sfide di campionato, nelle quali, tuttavia, hanno dovuto affrontare Monteroni (79-84) in casa e Lecce (69-89) in trasferta, ovvero due delle principali accreditate alla vittoria

finale.

Non inganni, dunque, lo zero in classifica per la squadra di coach Gesmundo, un roster che al netto del paventato ridimensionamento estivo – lo scorso anno perse a gara 3 di semifinale contro la poi promossa Canosa – che ha portato alle partenze, tra gli altri, di Stella (Mesagne) e Duval (Cus Catania), può comunque contare sull’esperienza e le qualità del pivot Infante (classe ’92, 16 punti per gara) e degli esterni Di Donna (14.5 a partita) e il francese Delmas (28 punti complessivi nelle prime due uscite).

Se da loro passano la maggior parte delle responsabilità offensive, un ruolo rilevante nell’economia del team biancorosso lo recitano anche i veterani Chiriatti e Suraci, oltre che i più giovani Scarpone e Mezzina, un roster di certo motivato a centrare la prima vittoria della stagione al terzo tentativo.

Una trasferta insidiosa alla quale, tra l’altro, l’Academy non arriva reduce dalla migliore settimana d’allenamento possibile, con malanni di stagione ed acciacchi che hanno costretto coach Gallo a delle sedute a ranghi ridotti.

Ciononostante, la compattezza del gruppo emersa nei primi 80 minuti ufficiali di campionato e le motivazioni, da parte di chi ha avuto meno spazio, di poter poter essere all’altezza del compito spingeranno i rossoblù a superare le difficoltà e provare a tornare anche dal PalaPoli con un risultato favorevole.

Ha introdotto così la gara Lazar Labovic:

“La trasferta a Molfetta rappresenta sicuramente un’ulteriore tappa nel nostro processo di conoscenza di un campionato completamente nuovo, ma di certo è una piazza di grande tradizione e con giocatori di qualità ed esperienza abituati a giocare a questi livelli sappiamo che sono reduci da due sconfitte nelle prime due gare e questo ovviamente ci deve mettere in guardia e far capire che troveremo una squadra concentrata e sicuramente vogliosa di centrare il primo successo stagionale; dal canto nostro abbiamo conquistato due importanti vittorie in partite altrettanto impegnative, che ci danno l’idea di quello che sarà ogni volta il livello delle nostre avversarie, ma stiamo continuando a lavorare duramente per migliorare la nostra intesa generale e dimostrare di poter avere delle ambizioni importanti anche in questo campionato”, chiude l’analisi prepartita l’esterno di origine montenegrina, che veste per la seconda stagione consecutiva la canotta potentina.

Palla a due alle ore 18.00 presso il PalaPoli di Via Martiri di Via Fani (ingresso 3 euro), arbitreranno l’incontro i signori Spano di Sannicandro di Bari e Agresta di Brindisi.