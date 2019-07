In Basilicata arriva la Golletta Verde di Legambiente per monitorare la qualità delle nostre acque

L’undicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, sarà la Basilicata.

Il battello ambientalista è in viaggio dallo scorso 23 Giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Ecco quanto Legambiente fa sapere in una nota:

“L’1 e il 2 Agosto la storica campagna ambientalista farà tappa a Maratea.

L’equipaggio della Goletta Verde arriverà l’1 Agosto in città.

Alle ore 19:30, al Porto Turistico, prenderà il via un dibattito dal titolo “Pesca sostenibile e blue economy, per il futuro delle aree marine protette”, al quale parteciperanno istituzioni ed esponenti dell’associazionismo.

Il giorno successivo, alle ore 11:00, sempre il Porto Turistico di Maratea sarà sede della conferenza stampa di presentazione del monitoraggio scientifico di Goletta Verde in Basilicata.

Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio Sos Goletta con cui Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette.

I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità competenti.

Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it.

Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente, Volontari per Natura sulla citizen science, ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione”.