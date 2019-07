Potenza, in provincia torna il campo scuola della Protezione Civile: oltre 30 ragazzi…

L’Associazione Vola – Protezione Civile di Sant’Angelo le Fratte (PZ) organizza dal 31 luglio al 4 agosto, presso il Campo sportivo comunale “LOISI PIERINO”, la seconda edizione del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile”.

L’iniziativa, per il secondo anno consecutivo, coinvolgerà una trentina di ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, con lo scopo di diffondere la cultura della protezione civile tra le giovani generazioni grazie alla scoperta e alla condivisione dei valori fondamentali del volontariato.

Durante questa esperienza tutti partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con i diversi attori del sistema Nazionale e regionale di protezione civile e di condividere idee, procedure e attività utili a stimolare il senso di responsabilità, lo spirito di gruppo e la partecipazione attiva alla vita civile del Paese.

Durante le cinque giornate previste del campo estivo, vissute all’interno delle tende allestite dagli stessi volontari in collaborazione con i responsabili dell’Associazione, le attività teoriche e le buone pratiche (es. emergenze simulate) del mondo della protezione civile saranno il veicolo per vivere un significativo percorso di crescita che offrirà l’opportunità di comprendere appieno come migliorare la vita di tutta la comunità a partire dalla propria.

Quest’anno il progetto “Anch’io sono la protezione civile”, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, le Regioni e le Province Autonome, e giunto alla sua dodicesima edizione, coinvolgerà circa 8 mila ragazzi in tutta Italia grazie all’attivazione di circa 300 campi scuola.

Come fa sapere la comunità in un comunicato:

“Fieri di far parte di questa grande macchina del volontariato della Protezione civile, vi aspettiamo a SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ) – Campo sportivo comunale “LOISI PIERINO” (C/da Isca), dal 31 LUGLIO al 4 AGOSTO 2019”.