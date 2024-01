Grande vittoria per l’Academy Basket Potenza che finisce in testa alla classifica! Complimenti ragazzi

Pur con una lunga lista di indisponibili (Borioni, De Marca, Vece, Pace, Assui) l’Academy Basket Potenza supera il giovane Forio Ischia, (presentatosi a Potenza con appena cinque atleti e a 24 ore dal recupero casalingo giocato con la University) isolandosi in vetta alla classifica a nove giornate dal termine della regular season.

Come nelle previsioni, dunque, la partita si rivela un’utile occasione per distribuire il minutaggio tra i superstiti disponibili e concedere il meritato spazio soprattutto ai più giovani, con Serra (28’) e Guglielmi (33’) sul parquet a maturare utile confidenza in vista dei più probanti impegni futuri e il 2006 Mattia Quaiattini – arrivato già da qualche settimana con la formula del doppio utilizzo dal Nuovo Basket Potenza – autore di 18 punti alla “prima” assoluta tra i grandi nel campionato di Serie C.

Il ritorno in campo è previsto per sabato prossimo alle 17.00, quando l’Academy sarà ospite sul difficile parquet di Piedimonte Matese, quinta forza del campionato a quota 18 punti.

Academy Basket Potenza – Forio Ischia 126-60 (30-15; 64-27; 91-42)

Academy: Banin 8, Pace ne, Lorusso 4, Labovic 19, Assui ne, Guglielmi 13, Cagnacci 29, Serra 18, Quaiattini 18, Esposito 17. All. Miriello

Forio: Porto 2, Mattera 7, Iacono 2, De La Rosa 20, Barbieri 29. All. Sepe

Arbitri: Argenio di Mercogliano e Daniele di Avellino.

(foto di Gerry Coviello)