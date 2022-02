Grandissima vittoria del Potenza Calcio! Ecco i risultati

Si è appena concluso al Viviani il match Potenza Calcio-Vibonese, valido per la 26esima giornata del girone C di Serie C.

La squadra di Pasquale Arleo ha abbandonato l’ultima posizione in classifica, battendo in casa il Foggia lo scorso 3 febbraio.

Oggi ha avuto l’opportunità di incrementare il divario.

Il primo tempo si è concluso a favore dei padroni di casa.

A segnare il gol del vantaggio è Cuppone al 45′, a pochi secondi dall’intervallo.

L’inizio del secondo tempo si è aperto con doppietta di Cuppone al 49′.

Scatenati i padroni di casa che al 62′ hanno segnato il terzo gol con Salvemini.

Verso la fine del match il Potenza sferra l’ultimo colpo al 77′ con tripletta di Cuppone che sancisce definitivamente il suo avvio nella squadra lucana.

Nel finale la Vibonese tenta il tutto per tutto piazzando due reti nella porta del Potenza, una all’85’ con Corsi e l’altra al 92′ con Basso.

L’incontro si è così concluso 4-2 per i rossoblù.

Forza Potenza, continua così!

