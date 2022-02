Il Potenza finalmente torna a vincere! Ecco risultati e classifica

Si è appena concluso, allo Stadio “Alfredo Viviani”, il match Potenza-Foggia, valido per un’altra giornata del girone C di Serie C.

Dopo 19 minuti dal fischio di inizio, scatta il vantaggio per i rossoneri grazie a Merola.

I padroni di casa, nella prima frazione, ribaltano la situazione con Cuppone al 37′ e Burzio al 44′, portando la squadra alla vittoria.

La partita è finita con un risultato di 2-1.

Forza Potenza, continua così.

Di seguito risultati e classifica.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)