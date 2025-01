Il Clown Gionni di Potenza ospite d’onore di questo Festival Internazionale in Tunisia. Complimenti!

Il Clown Gionni (Gianni Montatori) artista Potentino, è stato invitato a partecipare come ospite d’onore Al FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MARIONETTE e BURATTINI che si terrà ad HAMMAMET, TUNISIA.

Come precisa l’artista in una nota:

“Al festival tunisino sono state invitate tante nazioni arabe, infatti, oltre le compagnie Tunisine, saranno presenti gruppi provenienti dall’Algeria, Grecia, Israele, Egitto, Russia ed Emirati Arabi, anche se, purtroppo, alcune sono in guerra tra di loro.

L’intento del Festival, è creare momenti di serena attività.

Ho già avuto più volte questa esperienza, è sono sicuro che la condivisione e la collaborazione in attività teatrali e non solo, può dare l’opportunità, a popoli diversi, specie quelli che stanno attraversando un periodo non certo buono, di collaborare insieme serenamente per il successo e donare sorrisi e serenità a grandi e piccoli.

Con le mie performance elargirò divertimento, sorrisi e speranza, la stessa con la quale tante persone, che forse mentre saremo in scena, cercheranno di imbarcarsi in cerca di una vita migliore”.

Di seguito la locandina con i dettagli.