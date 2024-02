Il leader storico di Forza Italia Basilicata negli organismi nazionali del Partito. I dettagli

“Il congresso nazionale, svolto con una grande partecipazione, non solo dei delegati, testimonia come Forza Italia forte di una grande tradizione portatrice di grandi valori e principi, erede di un grande leader come Silvio Berlusconi, si proietta nel futuro per dare voce e rappresentanza alla vasta area moderata, liberale, popolare presente nel nostro paese”.

Così il Coordinatore Provinciale FI Vincenzo Taddei che ha aggiunto:

“Da questo congresso, Forza Italia di Basilicata ne esce rafforzata.

Infatti il leader storico di Forza Italia lucana, Guido Viceconte, è rientrato negli organismi nazionali del Partito ed affiancherà Il Segretario Nazionale Antonio Tajani nelle attività e nelle iniziative che Forza Italia avvierà sull’intero territorio nazionale.

Tutto ciò ci consentirà, inoltre, di dare maggiore forza al Partito in previsione dei prossimi ed importanti appuntamenti elettorali delle regionali, delle amministrative e del rinnovo del parlamento europeo”.