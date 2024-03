Il Ministro Casellati a Potenza: “Abbiamo grandi aspettative per la Basilicata”. I dettagli

“Abbiamo grandi aspettative per la Basilicata”: lo ha detto nel pomeriggio, a Potenza, la ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo all’ANSA sulle ambizioni di Forza Italia per le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

Ha aggiunto a margine dell’incontro di presentazione del nuovo coordinamento lucano di ‘Azzurro Donna’:

“C’è molta fiducia nel presidente Bardi che ha ben governato, averlo riproposto vuol dire continuità di buon governo.

E abbiamo fiducia nella lista dei nostri candidati, nella quale ci sono persone uscenti che hanno già dimostrato il loro valore e alcune nuove che sono di grande qualità.

Vorremmo portare un grande risultato in Basilicata.

Alle Europee ci siamo prefigurati un dieci per cento, alle Politiche un venti per cento, ma qui passo dopo posso penso di arrivare a un buon risultato, ma preferisco non dirlo adesso”.

Sull’ingresso di Azione nella coalizione di centrodestra la ministra – che è anche coordinatrice regionale del partito – ha affermato:

“Loro sono stati molto chiari: hanno scelto Bardi perché persona affidabile che ha governato bene e la loro decisione è fondata su persone ed obiettivi da raggiungere.

Hanno scelto quello che ritenevano il miglior candidato sul territorio”.