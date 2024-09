Il Ministro Musumeci a Potenza loda l’eccellente rete di protezione civile lucana. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Rossana Mignoli – segreteria regionale Fratelli d’Italia Basilicata:

“Ieri a Potenza presso la sede Aias, si è tenuto l’incontro con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

L’incontro fa seguito all’esercitazione “Valutazione Esigenze Immediate Popolazione Fragile”, organizzata il 17 aprile scorso dall’ufficio per la Protezione civile della Regione Basilicata, insieme con il Comune di Potenza, la Direzione generale per la salute e le politiche della persona, l’Asp Basilicata e le associazioni di volontariato di Protezione civile.

La presenza del Ministro è stata l’occasione per ribadire l’importanza della rete di protezione civile sui territori, che non va associata alle sole fasi emergenziali ma deve essere collegata soprattutto alla prevenzione, sulla quale il dicastero di Musumeci sta lavorando alacremente.

La presenza dello Stato è fondamentale per motivare e supportare l’eccellente rete di volontariato presente sul territorio lucano, che lo stesso Ministro ha avuto modo di notare e lodare nella giornata di ieri.

Il mezzogiorno d’Italia, quindi anche la nostra Basilicata, hanno un tessuto sociale a forte vocazione solidaristica – forse legato alla storica resilienza che ci ha contraddistinto – ed è per questo che una tale risorsa merita di essere promossa ed incentivata”.