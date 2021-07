Il porto di Maratea su cui svetta il Cristo Redentore da oggi in un francobollo! I dettagli

Poste Italiane comunica che oggi, 23 Luglio 2021, vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico 4 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico” serie Turistica dedicati a Bologna, Norcia, Maratea, La Maddalena, al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio da ventotto esemplari per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.

Il bozzetto del francobollo dedicato a Maratea è a cura di Silvia Isola.

La vignetta raffigura una veduta della località rappresentata e, precisamente, una veduta dall’alto del porto turistico di Maratea su cui svetta la statua del Cristo Redentore, simbolo della città, opera dello scultore fiorentino Bruno Innocenti posta sulla sommità di Monte San Biagio.

Completa il francobollo la leggenda “MARATEA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione disponibile presso l’ufficio postale di Maratea (PZ).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate quattro cartelle filateliche, una per ogni emissione, in formato A4 a tre ante, contenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.

