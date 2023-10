Il Potenza C5 pronto all’esordio nel campionato! Ecco le parole di Mister Tancredi

Sarà al PalaCampagna di Bernalda l’esordio del Potenza C5 nel campionato di Serie B.

Sabato pomeriggio, alle ore 16, la squadra affidata alla guida tecnica di Rocco Tancredi proverà a resistere all’onda d’urto del Bernalda di mister Volpini: tre le compagini più agguerrite del girone G in un derby lucano che si preannuncia molto interessante.

Mister Tancredi spiega:

“Dovrò valutare le condizioni di qualche elemento nelle prossime ore, ma nel complesso dovremmo essere al completo o quasi.

Sarà una gara difficile contro un avversario organizzato e ben allenato che, in casa, sa sfruttare al meglio il fattore campo.

I ragazzi si sono allenati bene e con maturità; daremo il massimo come sempre“.

Su quali siano gli obiettivi del Potenza in questa stagione, l’allenatore del Potenza è chiaro:

“Il nostro obiettivo è mantenere la categoria: abbiamo una squadra giovane con 4-5 under in prima squadra, come era stato concordato con la società.

Sicuramente a livello numerico non siamo tanti, ma le condizioni per fare bene e far crescere i nostri giovani ci sono tutte”.

Intanto il Potenza da qualche giorno ha arricchito il proprio staff tecnico con l’arrivo del preparatore atletico Rocco Ramaglia.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)