Il Potenza Calcio nella sfida con il Crotone: “ci teniamo a lasciare lo spogliatoio pulito e accogliente come lo abbiamo trovato”. Complimenti ragazzi!

Ieri il Potenza Calcio ha disputato una bella sfida contro il Crotone.

Ha giocato fuori casa nello stadio Ezio Scida portando a casa un pareggio.

Ma al di là del risultato finale sono i bei gesti che contano e che probabilmente verranno ricordati al di là di tutto.

La squadra del Potenza ha, infatti, lasciato nello spogliatoio dello stadio un biglietto con su scritto:

“È la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito.

Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l’abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente.

Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto“.

Il Crotone ha ringraziato per il bel gesto ricevuto scrivendo:

“Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del rispetto!

Grazie di cuore al Potenza Calcio per aver lasciato così lo spogliatoio e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione“.

Ecco il biglietto e la pianta donata.

