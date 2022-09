Il Presidente del Potenza Calcio dichiara: “Caro energia insostenibile per club di Serie C”! Ecco le sue parole

Afferma il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, riferendosi alla nota diramata dalla Lega Pro sul caro di energia e gas fino a cinque volte rispetto al passato:

“Siamo al fianco del presidente Ghirelli sulla posizione assunta in merito al costo dell’energia per i club di serie C, ossatura sportiva fondamentale per i territori e che più rappresenta il Paese.

L’arrivo del periodo invernale porterà un aggravio di spesa, tra illuminazione e riscaldamento delle strutture.

È necessario intervenire con politiche serie, pena l’impossibilità di perseguire l’obiettivo di sostenibilità dei bilanci.

Da questa stagione abbiamo sposato l’Agenda 2030 con 17 goals di sviluppo sostenibile, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per raggiungere un futuro migliore per tutti.

Lo testimoniano i lavori per rendere accogliente e centrale lo stadio Alfredo Viviani.

Essere esempio, però, significa confrontarsi e stimolare gli altri attori pubblico-privati per intraprendere una strada comune, utile a centrare gli obiettivi.

Pertanto, auspichiamo interventi concreti e mirati a livello nazionale e locale che consentano alle società di usufruire di stadi e centri sportivi alimentati da fonti energetiche a basso costo ed in linea con i prìncipi della sostenibilità”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)