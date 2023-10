Il Sindaco di Latronico eletto Presidente regionale di Italia Viva. I dettagli

Nuovo incarico per il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria.

Il Primo cittadino è stato eletto Presidente regionale di Italia Viva.

Queste le sue prima parole al termine del Congresso per l’elezione:

“Oggi parte per me una nuova sfida, prendendo la guida di Italia Viva in Basilicata.

È una grande emozione per me che sono stato 11 anni fa il coordinatore regionale della prima mozione che sosteneva alle primarie la candidatura di Matteo Renzi

Un ringraziamento agli oltre mille tesserati che stanno votando e che con il loro voto mi stanno legittimando a guidare il partito in Basilicata.

Un ringraziamento ai due consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia e al coordinatore regionale uscente Nicola Scocuzza per aver individuato nella mia persona una candidatura unitaria.

Con me ci saranno, Antonio Rubino e lo stesso Nicola Scocuzza a guidare il partito nella provincia di Potenza e in quella di Matera.

Adesso ci toccherà in primis assumere un importante ruolo politico verso le elezioni regionali, e come ho detto oggi alla stampa, noi appoggeremo il candidato e la coalizione che saprà meglio rappresentare una discontinuità con gli ultimi 10 anni di Governo regionale, ricordando che noi, come a livello nazionale, siamo stati all’opposizione dell’attuale governo regionale e distanti dall’opposizione Pd-M5S!”.a

