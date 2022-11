Il Vulture-Melfese conquista Matera! Donatella ed Emilio Telesca con il “Palazzo Badiale” sempre più conosciuti grazie al Turismo

Il Vulture-Melfese alla conquista di Matera.

Nella città dei Sassi si sta svolgendo il primo evento internazionale di settore dedicato al turismo di ritorno nella terra d’origine.

Presenti Emilio e Donatella, titolari del panificio “Telesca Mastri Fornai” di Atella e, dal 2021, proprietari dello storico “Palazzo Grande Badiale”.

Questa vecchia badia alle pendici del Monte Vulture ospita splendide camere.

Emilio e Donatella, come detto, sono tra i protagonisti della prima edizione di “ROOTS in”, in corso dal 20 al 21 Novembre a Matera.

Lo scopo è quello di promuovere il turismo di ritorno con percorsi alla riscoperta del territorio, della gastronomia, delle tradizioni, e dell’attualità.

Una vera e propria opportunità per far crescere e arricchire i territori.

La “Borsa Internazionale del Turismo delle Origini”, si apre infatti a due giorni di incontri e convegni rivolti a tutta la filiera dell’offerta, agli operatori della domanda e ai media specializzati nel “turismo delle origini”.

Nella giornata di ieri si sono registrate circa 500 persone provenienti da tutta Italia fra stakeholder e operatori del mondo del turismo.

Parte dalla Basilicata (una delle regioni italiane in cui il fenomeno migratorio italiano ha raggiunto i livelli più alti) l’attenzione ad un segmento specifico di turisti: quei viaggiatori curiosi e appassionati, spinti da motivazioni molto profonde a esplorare i territori di origine creando nuove connessioni virtuose.

Questa seconda giornata sarà strettamente riservata agli operatori con un workshop che vedrà il coinvolgimento di 50 buyers internazionali provenienti dal Nord America (USA e Canada), Centro e Sud America (Brasile, Argentina, Messico), Svizzera, Danimarca, Spagna, Regno Unito e 200 sellers provenienti da tutta Italia.

Emilio e Donatella sono certamente l’emblema della reale offerta turistica dedicata ai viaggiatori.

Come fanno sapere alla nostra Redazione:

“Siamo fieri ed orgogliosi di rappresentare il Vulture-Melfese a questo primo evento internazionale di settore dedicato al turismo di ritorno nella terra d’origine.

Abbiamo sempre amato e apprezzato il nostro territorio, siamo convinti che ha molto da offrire.

Nel nostro Palazzo Badiale l’attenzione per il cliente è fondamentale per questo quotidianamente poniamo grande cura e attenzione ai dettagli sia nelle nostre camere sensoriali che alla qualità del nostro cibo.

Inoltre la colazione, il pasto più importante, è organizzato all’interno del nostro panificio.

Qui i clienti e i tanti turisti avranno a disposizione tutto ciò che vorranno, dal dolce al salato.

Avremo sempre cura nel far notare i prodotti genuini del nostro territorio.

Per noi questo evento rappresenta una vetrina importantissima sia per far conoscere la qualità e le bellezze del nostro territorio sia per sottolineare ancora una volta l’offerta turistica che il nostro storico Palazzo mette a disposizione di tutti i visitatori”.

Facciamo i complimenti ad Emilio e Donatella, due imprenditori che da anni lavorano per migliorarsi creando anche nuovi posti di lavoro e continuando ad investire per valorizzare al massimo il nostro territorio.

