“In atto ogni sforzo per garantire massima accessibilità da e per Maratea”. Ecco le ultime notizie

Ieri il consigliere regionale Donatella Merra ha partecipato ad un incontro pubblico per la Ss18 a Maratea, convocato dal Sindaco e Commissario per l’emergenza Daniele Stoppelli.

Merra e Stoppelli hanno esposto le azioni messe in campo nei numerosi tavoli tecnici, sia in Regione che presso il Ministero.

Inoltre è stata anche l’occasione per condividere con i cittadini progettualità e attività già avviate e le alternative ancora aperte per garantire la massima accessibilità da e per Maratea, al fine di dare risposte certe agli operatori economici e a tutto il tessuto produttivo e sociale della città, dopo una fase complessa ma costruttiva.

Alla collettività marateota Merra ha garantito che la Regione continuerà ad accompagnare i processi in corso fino alla risoluzione definitiva delle situazioni legate alla viabilità del territorio.

Ha detto Merra:

“Molto è stato fatto in via emergenziale per assicurare alla Perla del Tirreno di salvaguardare l’ultima stagione estiva, con un intervento rapido e straordinario che ha consentito la riapertura del tratto stradale in frana sulla Ss18, ora si tratta di mettere in atto ogni ulteriore sforzo, da qui ai prossimi mesi, per finalizzare le iniziative e gli interventi necessari a superare in via stabile e definitiva la situazione.

Ci sono già gli strumenti e le progettualità per concretizzare gli obiettivi individuati e per limitare al minimo i disagi nel periodo dei lavori di scavo della galleria naturale sulla SS18, in virtù di una viabilità alternativa e di altre proposte in fase di condivisione con il territorio”.

Le sinergie attivate tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, Regione, Commissario per l’emergenza, MIT, Dipartimento di protezione civile nazionale e regionale e Anas, hanno sin qui funzionato e dovranno essere rafforzate in vista dei prossimi auspicati risultati.

Ha concluso Merra:

“Maratea alla quale non farò mancare il mio sostegno deve puntare ad attrarre turisti non solo durante i mesi estivi ma lungo tutto l’arco dell’anno, anche grazie ad una viabilità sicura e adeguata alla sua offerta ricettiva di alto livello; gli impegni già assunti vanno proprio in questa direzione ed è necessario garantirli fino ai traguardi considerati”.