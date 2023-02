In Basilicata tanti comuni in festa: “nella ‘Rete dei Carnevali’ ecco le manifestazioni più caratteristiche e antiche”!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Regionale di Basilicata del MoVimento 5 Stelle, Gianni LEGGIERI:

“I pieni festeggiamenti del Carnevale 2023 ci hanno consentito, dopo le tribolazioni dell’emergenza sanitaria, di ritrovare un po’ di spensieratezza e normalità.

In questi giorni in numerosi Comuni lucani si sono svolte le iniziative legate al Carnevale.

Eventi che hanno fatto emergere le peculiarità delle nostre comunità.

Per questo motivo considero molto importante, per la conservazione del patrimonio culturale della Basilicata, gli sforzi della ‘Rete dei Carnevali’, che riunisce diverse realtà lucane in cui si svolgono le manifestazioni più caratteristiche e antiche.

Nello specifico:

Tricarico,

Teana,

Montescaglioso,

Aliano,

Lavello,

San Mauro Forte,

Cirigliano,

Satriano di Lucania.

Il ‘patrimonio immateriale’ già riconosciuto dalla Regione Basilicata costituisce un bagaglio di cultura, tradizioni, costumi e maschere a valenza antropologica.

Il ‘patrimonio immateriale’ del Carnevale va promosso e preservato, dato che rivive e si tramanda un pezzo della storia della Basilicata.

Anche grazie al lavoro sempre più organico della ‘Rete dei Carnevali’ si può rafforzare l’attenzione sui nostri territori per accrescere i flussi dei turisti e dei visitatori, senza dimenticare l’importanza di collegamenti degni di questo nome e di una organizzazione sempre più efficiente dal punto di vista dell’accoglienza.

La presenza degli eventi legati alla ‘Rete dei Carnevali’ è uno stimolo a rendere la Basilicata attrattiva anche in questo periodo dell’anno.

Dobbiamo farci trovare pronti”.

