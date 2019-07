In provincia di Potenza da Francia e Germania per la campagna di scavi archeologici!

Al via la terza campagna di scavi di Monte Torretta, a Pietragalla.

Ecco una nota del Sindaco, Paolo Cillis, con tutti i dettagli:

“A Pietragalla, presso il Monte Torretta, inizierà la terza campagna di scavi archeologici; il progetto, infatti, è partito nel 2017 grazie ai finanziamenti dell’Università di Parigi, di Berlino, della Regione Basilicata e del comune di Pietragalla.

La collina di Monte Torretta, posta ad oltre 1000m di altitudine, è conosciuta per i suoi resti archeologici fin dagli anni ’50.

I lavori di ricerca dureranno 2 settimane: da Lunedì 22 Luglio fino a Lunedì 5 Agosto.

Il team di ricerca sarà composto da 16 persone che giungeranno da Francia e Germania.

L’equipe sarà formata da archeologi, studenti e architetti con il supporto anche di ricercatori del CNR, in particolare appartenenti agli istituti IMAA e IBAM di Tito e dell’Università degli Studi della Basilicata.

Il cantiere-scuola di Monte Torretta è una collaborazione internazionale tra l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Università Humboldt di Berlino, l’Università della Basilicata e diversi laboratori del CNR.

L’obiettivo che intende perseguire l’amministrazione comunale di Pietragalla supportando la campagna scavi, oltre alla ricerca archeologica, è quello della valorizzazione culturale e turistica del sito.

A tal proposito, durante la seconda settimana di lavori, sarà possibile effettuare delle visite guidate.

Il sito di Monte Torretta è stato già ripulito dall’amministrazione, in modo da permettere fin da subito l’inizio dei lavori senza intoppi; a questo si aggiunge un gruppo di cittadini pietragallesi che si è reso disponibile come supporto al team di archeologi per la pulizia del sito durante i lavori di ricerca, la Pro Loco di Pietragalla e la Biblioteca Comunale, che forniranno aiuto logistico e organizzeranno momenti dedicati all’accoglienza ed alla convivialità per tutti gli ospiti internazionali.

Il giorno Giovedì 1 Agosto, a Pietragalla, si terrà un convegno nel quale verranno illustrati i lavori di scavo effettuati”.

C’è ancora tanto sa scoprire nella nostra amata terra!