Basilicata: ancora un brutto incidente! Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e Ambulanza sul posto

Ancora un brutto incidente si è consumato sulle strade lucane.

Ieri sera, attorno alle ore 20:00 circa e per cause ancora da chiarire, 3 auto si sono scontrate sulla strada statale 175 (in prossimità dello svincolo per Bernalda).

Pare che uno dei mezzi sia finito fuori dalla carreggiata.

La strada risulta essere una delle più trafficate da turisti e vacanzieri.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia stradale e dei sanitari del 118 che hanno trasportato una persona all’Ospedale di Policoro.

Seguiranno aggiornamenti.