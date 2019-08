In provincia di Potenza partiti i lavori su due strade “che presentano criticità diffuse”. I dettagli

Dopo gli interventi effettuati sulla Sp30 dalla Provincia di Potenza e quelli di bitumazione già effettuati dal Comune di Avigliano, per circa 100.00 euro, sulle principali arterie comunali, prosegue il programma di messa in sicurezza della viabilità sul territorio comunale, gravemente dissestata dagli eventi atmosferici di questo inverno e, in alcuni tratti, ai limiti della impercorribilità.

Sono, infatti, partiti i lavori sulle strade “Pantani-Monastero” e “Santa Tecla Paoladoce” per la risagomatura della sede stradale e la realizzazione di opere di contenimento per ripristinare la percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza.

I lavori sono stati finanziati per un importo di circa 200.000 euro nell’ambito dei fondi FEASR Basilicata 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali – lavori per la ristrutturazione delle strade comunali Pantani-Monastero e Santa Tecla-Paoladoce”.

Il Sindaco di Avigliano, Vito Summa, e l’Assessore ai lavori pubblici, Angelo Summa, hanno dichiarato:

“Stiamo finalizzando gran parte delle risorse disponibili per il ripristino e la messa in sicurezza delle strade comunali, che ormai presentano criticità diffuse e, in taluni casi, come nelle Frazioni di Monte Marcone-Sassano-Stagliuozzo, di vere e proprie emergenze viarie.

Già a partire dal Marzo scorso abbiamo inoltrato al Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata richiesta di finanziamenti per circa 220.000 per fronteggiare i numerosi eventi franosi attivatisi a seguito degli eventi atmosferici, e abbiamo stanziato ulteriori fondi rivenienti dall’utilizzo dell’avanzo di bilancio, proprio per attenuare i disagi a cui sono costretti i cittadini su tali tratti”.

Di seguito alcune immagini che mostrano lo stato della situazione.