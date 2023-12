In Uruguay fedeli di Satriano e di Tito per la Festa di San Rocco! I dettagli

Il 9 dicembre 2023 a Montevideo (Uruguay) sarà presente una piccola congregazione di fedeli di Satriano e di Tito.

Saranno lì per festeggiare insieme alle autorità civili e militari la festa di San Rocco dedicata al santo patrono di Satriano.

A Montevideo dagli anni ’80 è presente una piccola cappella dedicata al Santo con un’immagine raffigurante nelle minime parti la statua di San Rocco di Satriano.

In questo giorno sarà presente l’amministrazione comunale di Satriano a capo del sindaco Umberto Vita dove seguita con tutti i fedeli di SAN ROCCO la piccola processione prenderà vita.

Sarà una grande occasione per non fare perdere le tradizioni che i nostri avi lucani hanno portato fino in Uruguay e che si rinnovano ogni anno.

I festeggiamenti culmineranno lo stesso giorno della processione con una serata musicale.

I Satrianenesi giunti in Uruguay faranno poi ritorno a casa, giusto in tempo per la preparazione dei festeggiamenti di San Rocco a Satriano previsti per il 16 Dicembre.