Incidente su questo tratto della Sicignano-Potenza! Strada chiusa

A causa di un incidente avvenuto lungo il Raccordo Autostradale Scalo Sicignano-Potenza, la carreggiata in direzione Salerno è temporaneamente chiusa al transito.

Il sinistro, avvenuto al km 36,000, ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di una persona.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico veicolare in direzione Salerno viene deviato verso lo svincolo per Tito, sulla SS94 “Del Varco Di Pietrastretta“.

Sul posto presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118.

