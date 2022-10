Incidente sulla “Sicignano-Potenza”! I dettagli

Anas informa:

“Lungo il Raccordo Autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’ è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 24,000, a Vietri di Potenza (PZ), a causa di un incidente.

Il tamponamento, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre mezzi (due autovetture ed un furgone).

Attualmente la circolazione può utilizzare gli svincoli di Vietri o di Balvano.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile”.

