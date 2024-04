Incontro di calcio “Picerno – Cerignola”: ecco la decisione del Prefetto per permettere lo svolgimento dell’incontro in sicurezza

Si disputerà, nella giornata di domenica 7 aprile prossimo, la partita di calcio “Picerno-Cerignola”, valevole per il campionato di Serie C, girone C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 14 del 4 aprile 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza i profili di rischio connessi alla rivalità tra le tifoserie del Potenza e del Cerignola, sfociata in passato in disordini e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’acredine tre le frange ultras è esacerbata anche alla luce di quanto accaduto in occasione dell’incontro Sorrento-Cerignola disputato a Potenza il 9 settembre 2023, quando tifosi del Potenza, pur non essendo impegnata la loro squadra, cercarono di causare incidenti con quelli del Cerignola.

In occasione degli incontri di andata e ritorno tra Potenza e Cerignola del campionato corrente, sono state adottate misure di rigore per la disputa degli stessi senza spettatori ospiti.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive non ha escluso che anche in occasione della gara “Picerno-Cerignola” possano verificarsi analoghe turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica tra le tifoserie di Potenza e Cerignola, attesa la vicinanza tra i comuni di Picerno e Potenza.

Di conseguenza, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal predetto Comitato di Analisi e sentito il Questore, al fine di evitare gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Picerno-Cerignola”, in programma il 7 aprile 2024, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.