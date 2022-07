Indotto Stellantis di Melfi: altri posti di lavoro a rischio! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Uilm Fismic:

“È appena terminato l‘incontro tra la Business Logistics e le OO.SS.

L’azienda ci ha purtroppo comunicato che non è più nelle condizioni economico finanziarie per proseguire la propria attività di impresa nel comprensorio di San Nicola Di Melfi.

Noi come OO.SS., prendendone atto, abbiamo richiesto con forza che si apra immediatamente un tavolo di confronto con il Gruppo SIT affinché si possano trovare le giuste soluzioni per evitare la perdita dei posti di lavoro.

L’incontro da noi richiesto è stato già calendarizzato per giovedì 14 luglio: faremo tutto ciò che è necessario per salvaguardare il lavoro e i lavoratori coinvolti.

Non è tempo di protagonismi, bisogna muoversi concretamente e fare fronte comune affinché la transizione ecologica per Melfi sia un’opportunità e non diventi un disastro industriale”.

