Istituto Comprensivo Nicola Sole di Senise: grande opportunità per personale docente ed ATA in Grecia e Finlandia! Il progetto e le foto

L’Istituto Comprensivo Nicola Sole di Senise (Potenza) è una scuola che si articola su ben 6 comuni dell’area del Parco Nazionale del Pollino, è una istituzione radicata sul territorio – comprende piccole scuole dove si tutelano le minoranze linguistiche, in particolare quella Arbëreshë, dove si svolgono attività rivolte alla salvaguardia della cultura locale e dell’ambiente, ma è soprattutto una scuola europea.

Dal 2020 è accreditata all’interno del Programma dell’Unione europea Erasmus+ nel settore dell’Istruzione per il periodo 2021-2027.

Questo ha permesso al personale docente ed ATA dell’istituto, di trascorrere del tempo in un altro paese d’Europa per studiare, imparare e lavorare.

Dichiara il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Senise, l’avv. Francesco D’Amato:

“L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus+, ha fatto crescere le competenze del nostro personale scolastico che ad oggi sono ben cinquanta le borse di studio assegnate per attività di mobilità in 5 diversi paesi europei: Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia e Finlandia”.

Il docenti ed il personale ATA in servizio presso l’Istituto comprensivo di Senise (Potenza) sono partiti sia per frequentare corsi di lingua straniera o corsi per perfezionare le proprie competenze professionali specifiche, sia per svolgere attività di job shadowing: ovvero affiancamento nelle attività didattiche e organizzative del personale in servizio presso le scuole straniere visitate.

Lo scopo è promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al livello delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Alcuni docenti della scuola primaria “Nicola Sole” di Senise svolgono attività di didattica collaborativa a distanza, all’interno della community europea di docenti eTwinning e nel 2023 sono stati due i progetti che si sono aggiudicati il Label Nazionale di Qualità.

Questo dinamismo ha portato alla realizzazione di partenariati stabili con alcune scuole europee che hanno accolto finora i docenti di questo istituto lucano e che dal prossimo anno ospiteranno anche gli alunni che dalla scuola di Senise andranno in Europa.

Ultime in ordine di tempo sono state le mobilità verso la Grecia e la Finlandia.

In entrambi i casi sono state svolte attività di job shadowing.

Per quanto riguarda la Grecia, il personale della scuola di Senise ha svolto le attività previste dal progetto Erasmus+ presso l’istituto Nea Chalkidona di Atene, scuola partner dell’Istituto della provincia di Potenza.

Nella capitale greca, i docenti hanno anche visitato l’importante Scuola Italiana di Atene, che dall’ultimo decennio del secolo XIX rappresenta il centro della cultura italiana in Grecia.

In questa sede, guidati dalla dirigente Veronica Tania Roberta Sole, i docenti della scuola di Senise hanno osservato le attività didattiche ed hanno avuto modo di comparare i due sistemi scolastici.

Per la Finlandia i docenti ed il personale ATA dell’Istituto “Nicola Sole” sono stati accolti presso l’Istituto Tiirismaan peruskoulu di Lahti, ad un’ora a nord di Helsinki.

Questa esperienza di “job shadowing” ha consentito di conoscere uno dei sistemi scolastici più importanti al mondo, nell’ambito di un partenariato già esistente con questa scuola all’avanguardia per ambienti di apprendimento innovativi.

Molti gli spunti interessanti di cui far tesoro e da applicare al rientro nella scuola italiana.

I docenti della scuola di Senise (Potenza) hanno presentato la propria scuola ed il territorio lucano, nel corso di una specifica lezione con i docenti e gli alunni finlandesi.

La delegazione lucana è arrivata a Lahti proprio nel giorno dell’inaugurazione formale dell’Istituto di nuova costruzione, ed ha partecipato all’evento alla presenza del Premier finlandese Petteri Orpo.

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise ha attivato anche uno sportello Erasmus+ che, grazie alle competenze di alcuni docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, coordina e gestisce i progetti relativi all’internazionalizzazione di questa scuola. Grazie al supporto dell’USR Basilicata, l’Istituto di Senise (Potenza) nel corso degli anni ha aderito ad un consorzio specifico per Erasmus+ ed ha contribuito alla rete inviando alcuni docenti in mobilità organizzate anche dall’ufficio scolastico regionale.

I docenti della scuola della provincia di Potenza hanno anche partecipato ai seminari regionali e-Twinning di Potenza e Matera, e hanno presentato le esperienze Erasmus+ della propria scuola.

Ecco le foto.